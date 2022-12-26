Энтони Джошуа: «Мне до смерти хочется вернуть титулы чемпиона»

Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) заявил, что в 2023 году проведет громкие поединки с целью вернуться в чемпионскую гонку.

«Мне нравится, когда другие бойцы упоминают мое имя. У меня много возможностей для проведения громкого боя, — сказал Джошуа 258 Management. — Я буду драться с тем, кто готов. Я должен быть последовательным, быть готовым к бою. Мне до смерти хочется вернуть титулы чемпиона. Я всем сердцем и душой хочу вновь стать чемпионом мира.

В этом году я проиграл, и это поражение выбило меня из чемпионской гонки. Это стало новой главой в моей жизни. Я к этому не привык, потому что в течение семи лет я был в чемпионской гонке. Сложно с этим смириться».

Джошуа проиграл Александру Усику (20-0) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.