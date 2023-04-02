Энтони Джошуа — о победе над Франклином: «Я разочарован»

Бывший чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) признался, что недоволен победой единогласным решением судей над Джермейном Франклином (21-2).

«Я разочарован. Фанаты должны знать, что я здесь. Почему разочарован? Потому что не победил нокаутом. Людям надоели 12-раундовые бои. Это раздражает», — сказал Джошуа после боя.

Джошуа победил Франклина единогласным решением судей (118-111, 117-111, 117-111). Бой состоялся 1 апреля на «The O2 Arena» в Лондоне, Великобритания.