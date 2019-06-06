Энтони Джошуа: "У меня не было проблем со здоровьем"

Бывший чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа намерен вернуть себе все титулы. Он проиграл их в бою с Энди Руисом, уступив 29-летнему американцу в Нью-Йорке.

– Я впервые проиграл на профессиональном ринге. Но раньше со мной такое случалось, – цитирует Boxingscene Джошуа. – Предыдущие поражения в карьере сделали меня сильнее. Этот проигрыш не изменил меня, мое мышление. Я верен своей команде. Она меня научит всему, что необходимо. Была проделана большая работа. Эти ребята были со мной годами.

Я знаю, что ходит много слухов о моем здоровье. Но не было никаких проблем, никакой зараженной пищи. Я солдат и должен принимать свои взлеты и падения. Я проиграл и должен это принять, никого не обвиняя. Мой бой пошел не по плану. Я должен все проанализировать и скорректировать, чтобы взять реванш. Бокс – это часть моей жизни, я чемпион. Поздравляю Руиса. У него есть полгода или около того, чтобы стать настоящим чемпионом, потому что пояс нужно не только поднять, но и удержать.