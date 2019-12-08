Энтони Джошуа: «Первый раз выдался таким «приятным», что мне пришлось делать это дважды»

Чемпион мира в тяжелой весовой категории по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа прокомментировал победу над мексиканцем Энди Руисом.

- Первый раз выдался таким «приятным», что мне пришлось делать это дважды! — цитирует британца Sky Sports. - Такой человек, как я, не оправдывается, когда речь идет о боксе, привык нокаутировать парней. Меня поймали в прошлый раз, никаких оправданий, отдал ему должное.

Очень уважаю Энди и его тренера, хотел показать сладкую науку этого прекрасного спорта. Оставайся голодным, оставайся смиренным. Главное в карьере — опыт. Я принял свое поражение и вернулся обратно. Любой может это сделать. Вы еще хотите, чтобы я ушел на пенсию и сдался?