Энтони Джошуа объяснил, почему хочет драться с Уайлдером

Чемпион мира по версиям WBO, IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа объяснил, почему хочет провести в следующем году поединок против обладателя титула WBC Деонтея Уайлдера.

— Это не противостояние стилей, хотя бой принципиальный. Просто у меня уже есть четыре пояса, и я хочу завоевать последний. Поэтому Уайлдер — приоритетный для меня соперник, — цитирует Джошуа ESPN.

У меня пока не было времени, чтобы даже подумать о планах на 2020 год, не говоря уже о том, чтобы думать о следующем оппоненте. Сильнейший соперник будет идеальным для меня.

Я не боюсь вызовов. Так что тот, кто первым выйдет со мной в ринг, конечно же, получит возможность забрать мои пояса.