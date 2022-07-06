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Сегодня, 18:35

Энтони Джошуа назвал Майка Тайсона любимым тяжеловесом

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-2) признался, что Майк Тайсон — его любимый супертяжеловес, в то время как Мохаммед Али — величайшим супертяжеловес.

«Мой любимый супертяжеловес — это Майк Тайсон. В то время как Мохаммед Али — величайший вне ринга, — приводит слова Джошуа издание The Sun. — При этом он дрался против Кена Нортона, Джо Фрейзера, Флойда Паттерсона, Арчи Мура, Джорджа Формана и многими другими. Он дрался с лучшими из лучших».

Следующий бой Джошуа проведет против Александра Усика (19-0) в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Майк Тайсон
Мохаммед Али
Энтони Джошуа
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