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Энтони Джошуа назвал бойца, чей удар потряс его до глубины души

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) признался, что пропущенный удар от Диллиана Уайта (29-3) его сильно потряс.

«Когда вы переходите к удару правой рукой, вы должны откинуться на заднюю ногу и повернуться, чтобы задействовать плечо. Я же поступил так: откинул переднюю руку, что вывело меня на линию огня, и бум! В меня попадает левый хук. Я этого не заметил, потому что меня не интересовало, что будет в ответ, я просто хотел атаковать Диллиана. Это был шикарный удар, и он потряс меня до глубины души», — сказал Джошуа в интервью DAZN.

Джошуа победил Уайта техническим нокаутом в 7-м раунде. Бой состоялся 12 декабря 2015 года в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Энтони Джошуа
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