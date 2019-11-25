Энтони Джошуа: «Мне нельзя позвонить и пригласить в рестлинг»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о настрое на бой с Энди Руисом. Поединок пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии.

— Мы можем поговорить о WWE, но я еду в Саудовскую Аравию, чтобы заниматься своим делом, — намекнул Джошуа на участие Тайсона Фьюри в рестлинге. — Другие люди едут в эту страну, чтобы участвовать в пантомиме. Они знают, что мне нельзя позвонить и пригласить в рестлинг, — приводит слова Джошуа BBC.

Мне звонят, чтобы устроить боксерский поединок. Я хочу, чтобы меня уважали в боксе. Боксеру сложно заработать уважение, особенно если ты британец.

31 октября Фьюри подрался в Саудовской Аравии против рестлера Брона Строумэна.