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Сегодня, 10:45

Джошуа и Уайлдер могут провести бой в марте 2023 года

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что он планирует связаться с промоутером бывшего чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2) Шелли Финкелем для организации боя Энтони Джошуа (26-3) и «Бронзового бомбардировщика».

«Сегодня я планирую связаться с Шелли Финкелем [промоутером Уайлдера]. На данный момент мы планируем организовать Эй Джею бой в конце марта. Будет ли это Уайлдер? Возможно. Мы открыты для переговоров», — сказал Хирн в интервью DAZN.

Сам Финкель в интервью World Boxing News подтвердил, что он готов к переговорам о поединке Джошуа с Уайлдером.

«Деонтей готов драться с Энтони Джошуа, — отметил Финкель. — Мы бы провели этот бой в Великобритании или на Ближнем Востоке. У нас запланирован бой с Руисом, и мы проведем его, но мы хотим боя с Джошуа. Мы готовы к переговорам, и мы готовы подраться с Джошуа в следующем бою».

Джошуа в прошлом бою проиграл Александру Усику (20-0) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Уайлдер должен встретиться с экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Энди Руисом-младшим (35-2) за право сразиться за титул, который сейчас принадлежит Тайсону Фьюри (32-0).

Бокс
Деонтей Уайлдер
Энтони Джошуа
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