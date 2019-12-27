Энтони Джошуа: «Если потеряю титул, то буду знать, что смогу его вернуть»

Промоутер Эдди Хирн, который занимается делами чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, признался, что его подопечный может потерять один из титулов. WBO и IBF требуют, чтобы британец в следующем бою дрался с их обязательными претендентами — Александром Усиком и Кубратом Пулевым соответственно. В случае отказа каждая из организаций может забрать чемпионский пояс у боксера.

— Меня это разозлит, ведь собирать эти пояса очень тяжело, — цитирует Джошуа Sky Sports. — Я удерживал титулы на протяжении многих лет. Необходимость освободить один из поясов из-за политики боксерских организаций будет меня раздражать, однако есть вещи, которые я не могу контролировать. Если я потеряю титул, то буду знать, что смогу его вернуть.