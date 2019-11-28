Энтони Джошуа: «Если не хочу повторения первого боя с Руисом, то должен изменить подготовку»

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа рассказал о настрое на реванш против Энди Руиса.

— Если я не хочу повторения первого боя с Руисом, то я должен изменить подготовку, что и я делаю, — приводит слова Джошуа Sky Sports. — Я выйду в ринг другим с иной подготовкой и иным стилем ведения боя.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Руис и Джошуа уже прибыли в Саудовскую Аравию, где 7 декабря проведут поединок. На кону будут стоять все пояса мексиканца.