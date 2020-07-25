Энтони Джошуа: «Что такого люди находят в Фьюри?»

Британский боксер Энтони Джошуа поделился мнением об уровне соотечественника Тайсона Фьюри.

— Что такого вы видели в исполнении Фьюри? — приводит слова Джошуа Sky Sports. — Так что такого люди находят в Фьюри, что считают его неприкасаемым? Я отношусь к нему как к серьезному противнику, но у него ушло много времени на то, чтобы вырасти. Нужно постоянно доказывать, что ты заслуживаешь свое место. Только так боец может заслужить мое уважение.

За профессиональную карьеру 30-летний Джошуа одержал 23 победы (21 — нокаутом) и потерпел одно поражение. На счету 31-летнего Фьюри 30 побед (21 — нокаутом) и одна ничья.