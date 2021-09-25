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Энтони Джошуа — Александр Усик: где смотреть прямую трансляцию боя

22:20
Энтони Джошуа и Александр Усик. Фото Instagram
Энтони Джошуа и Александр Усик. Фото Instagram
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В ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне (Англия) бывший абсолютный чемпион в первом тяжелом весе Александр Усик проведет бой с британцем Энтони Джошуа в супертяжелом весе.

Поединок за титулы WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе между 34-летним украинцем и 31-летним Джошуа пройдет на арене футбольного клуба «Тоттенхэм».

Джошуа является чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO. Он провел 25 боев, одержал 24 победы (22 из них нокаутом) при одном поражении. Свой последний бой британец провел 12 декабря 2020-го. Тогда он досрочно в 9-м раунде выиграл у Кубрата Пулева из Болгарии нокаутом.

У 34-летнего Усика 18 побед, из них 13 завершились нокаутом. Сейчас украинец выступает в супертяжелом весе — свыше 90,7 кг. Последний поединок прошел 31 октября 2020-го. В нем Усик одержал победу над британцем Дереком Чисорой.

Следить за онлайн-трансляцией боя Усик — Джошуа можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале РЕН ТВ. Она начнется в ночь с 25 сентября на 26 ориентировочно после полуночи по московскому времени.

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