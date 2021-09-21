В ночь с 25 на 26 сентября чемпион мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO Энтони Джошуа проведет защиту своих титулов против украинца Александра Усика. Бой состоится в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм».

Поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Ожидается, что бойцы выйдут на ринг после полуночи по московскому времени, в первые часы воскресенья. Также трансляцию поединка будут вести британский Sky Sports и стриминговая площадка Dazn.

34-летний Александр Усик подходит непобежденным к бою с Джошуа, рекорд уроженца Симферополя на профессиональном ринге — 18 побед, из которых 13 нокаутом.

Джошуа является чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO. Его рекорд — 25 боев, 24 победы (22 — нокаутом), 1 поражение. В своем послужном списке он имеет победы над такими именитыми бойцами, как Диллиан Уайт, Владимир Кличко и Александр Поветкин.

Энтони Джошуа — Александр Усик, что нужно знать о бое: дата, место, где смотреть трансляцию