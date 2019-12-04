Энди Руис: «Серьезно отношусь ко всем бойцам, тем более к Джошуа»

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руис утверждает, что Энтони Джошуа избегает его в Саудовской Аравии.

— Я хотел увидеться с Джошуа, пожать ему руку, но думаю, что он не желает меня видеть, — цитирует Руиса Sky Sports. — Перед первым боем у меня было максимум 1,5 месяца на подготовку. В этот раз я мог готовиться в течение трех месяцев.

Я серьезно отношусь ко всем бойцам, тем более к Энтони Джошуа. Я знаю, что он покажет свои лучшие качества. Я понимаю, что Джошуа желает работать на дистанции. Мы готовы ко всему, что он предложит. Никто не говорит, что будет просто.