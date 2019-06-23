Энди Руис подарил маме машину после боя с Джошуа

Американо-мексиканский боксер Энди Руис, который 2 июня нокаутировал Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона в тяжелом весе, купил своей маме машину с денег, полученных за победу, Talksport.

Руис нокаутировал Джошуа в седьмом раунде и получил чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

– В первую очередь я купил машину моей маме. Это было первым, что я купил от дене, полученных за поединок. В детстве я поломал большое количество ее автомобилей, поэтому она заслужила новую крутую тачку, – приводит слова Руиса Talksport.

Сенсационная победа Руиса над Джошуа. Как это было