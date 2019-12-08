Энди Руис: «Кто хочет увидеть трилогию?»

Экс-чемпион мира в тяжелой весовой категории по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO Энди Руис прокомментировал поражение от Энтони Джошуа. Британец победил единогласным решением судей.

— Я слишком долго гнался за ним, — цитирует мексиканца Sky Sports. — Кто хочет увидеть трилогию? Это была его ночь. Я не готовился так, как должен был, набрал слишком много веса. Если мы сделаем третий бой, поверьте, буду в лучшей форме в своей жизни.

Вес повлиял на меня. Думал, что буду чувствовать себя сильнее и лучше. Я пытался тренироваться, но не хочу оправдываться. Энтони Джошуа проделал адскую работу.

В июне этого года Руис победил Джошуа в поединке в Нью-Йорке, и стал чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO.