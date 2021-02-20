Эмурлаев победил Зарифа в первом раунде

Российский боксер Сервер Эмурлаев победил своего соотечественника Аджмала Зарифа на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Поединок проходил в рамках весовой категории до 90,7 кг.

Бой был остановлен в первом раунде. Секундант Зарифа выбросил полотенце на ринг. Боксер не согласился с решением своего угла и толкнул секунданта, между ними произошел конфликт.

В итоге Эмурлаеву присудили победу из-за дисквалификации соперника.