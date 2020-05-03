«Ему может не хватить тяжести плюхи». Валуев оценил шансы Усика в супертяжелом весе

Бывший чемпион мира по версии WBA Николай Валуев в интервью «СЭ» оценил шансы украинца Александра Усика в супертяжелом весе.

— Как вам перспективы Александра Усика в супертяжах? Не слишком ли он мал для этого веса?

— Нет, не слишком. Мы можем много примеров вспомнить ребят, кто был еще меньше. Тот же Рой Джонс приходил в супертяжи, бил чемпионов и уходил обратно в полутяжи (Джонс победил Джона Руиса в марте 2003 года. — Прим. «СЭ»). И у Усика тоже фантастическая скорость. Я бы не сравнивал его с Роем Джонсом, у него свой стиль, но потрясающее чувство дистанции и работа на ногах есть у обоих. Единственное, чего Александру может не хватить в тяжелом дивизионе — это тяжести плюхи, как говорится. Которая генетически принадлежит тем, кто родился для супертяжелой весовой категории. Усик абсолютно точно может нокаутировать, он быстр, он виртуоз, но этого всего может не хватить с теми топовыми боксерами, с которыми ему предстоит встретиться. Просто потому, что они тяжелые.

Усик — олимпийский чемпион 2012 года (до 91 кг) и бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). 33-летний боксер перешел в супертяжелый вес, где дебютирует в бою с британцем Дереком Чисорой ориентировочно летом. На счету Усика 17 побед в 17 боях в профессиональном боксе. (Михаил Потапов)

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