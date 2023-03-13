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Сегодня, 18:01

Эмиль Новрузов выступит на турнире Hardcore Boxing в Дубае

Отдел единоборств «СЭ»
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18 марта в Дубае (ОАЭ) состоится первый международный турнир Hardcore Boxing, сообщает пресс-служба организации.

Чемпион Hardcore Boxing первой средней весовой категории Эмиль «Гладиатор» Новрузов проведет первую защиту титула в бою с экс-чемпионом WBA, экс-претендентом на титул чемпиона IBF Йейсоном Гонсалезом.

Мероприятие пройдет на Agenda Arena. Прямой эфир вечера бокса запланирован на ESPN.

Помимо Новрузова на ринг в Дубае выйдут Сослан Асбаров, Самат Абдырахманов, Руслан Файфер, Курейш Сагов, Али Балоев и Михаил Тарабрин.

Главным событием вечера станет бой между чемпионом чемпионом WBO-NABA, WBA-NABA, непобежденным американцем Джарреллом Миллером и экс-чемпионом мира WBA И WBF, экс-чемпионом WBA Oceania и экс-чемпионом IBF Australasian в тяжелом весе австралийцем Лукасом Брауном.

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