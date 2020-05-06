Емельяненко признался, что Тайсон был его кумиром в детстве

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон был кумиром Александра Емельяненко. Об этом Емельяненко рассказал «СЭ».

Ранее 38-летний Емельяненко сообщил в прямом эфире в Instagram, что хотел бы провести боксерский поединок с 53-летним Тайсоном, который планирует вернуться на ринг.

— Про вас был репортаж на НТВ — лет 10 назад или даже больше — и вы показали фото с Майком Тайсоном и с его автографом. Расскажите историю этого снимка.

— Попросил знакомых, чтобы они взяли автограф у Майка Тайсона. Эту фотографию с его автографом я подарил залу бокса «Торпедо» — Меньшикову Олегу Владимировичу. Там я тренируюсь. В зале есть стена с фотографиями боксеров, кто туда приезжал. Теперь этот снимок висит там.

— Исходя из этого можно сделать вывод, что Тайсон был вашим кумиром в детстве.

— Когда я занимался боксом, у меня вся дверь была заклеена вырезками с Тайсоном. Мне нравились Тайсон, Мохаммед Али, Джордж Форман, Джо Фрейзер. Плеяда выдающихся боксеров.

— Извечный спор фанатов бокса — кто круче: Мохаммед Али или Майк Тайсон?

— Да это вообще глупый вопрос. Каждый уникален по-своему. У каждого свой стиль, своя техника. Это то же самое, что, когда открылись видеосалоны, ходили, спорили, кто сильнее — Ван Дамм или Брюс Ли, Рэмбо или Шварценеггер. (Илья Андреев)