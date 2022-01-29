Эльбаев остался доволен боем с Шульским, несмотря на ничью

Боец Даниял «Т-34» Эльбаев после боя с Павлом Шульским признался, что получил огромное удовольствие от боя с профессиональным бойцом.

«От боя получил положительные эмоции. Так как я пришел на коротком уведомлении, за четыре дня до боя, никто не хотел с ним драться. Ну, я подумал, что это мой земляк, просто зайду, не буду рубиться с ним, пытаться нокаутировать как и всех, просто поработаю. Это же мастер спорта по боку, это профбоксер! Хотя бы узнаю, что это такое — работать с профессиональными боксерами», — рассказал Эльбаев РЕН ТВ.

Также он добавил, что хотел бы провести бои с Дациком, Топором, Новоселовым. Однако против Пулеметчика не стал бы драться, так как считает своим другом и братом.