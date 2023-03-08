Экс-промоутер Капля заявил, что Дон Кинг пытался на нем нажиться

Экс-промоутер и генеральный директор Федерации профессионального бокса Белоруссии Валерий Капля рассказал о неприятной ситуации с легендарным промоутером Доном Кингом.

Инцидент произошел в 2008 году с участием белорусского легковеса Юрия Романова, который в тот момент являлся подопечным Капли. Романов одержал победу нокаутом в Лондоне над Джоном Такстоном.

— Вот тогда Дон Кинг нарисовался! Красавчик! Пообещал в скором времени организовать бой Романову за титул чемпиона мира, — цитирует Каплю «Спорт день за днем». — Точную дату назвал, да и соперник казался нам по силам — Ангуло из Венесуэлы. Мы уже и лагерь организовали, готовились серьезно, но вдруг — за две-три недели до боя, как гром среди ясного неба. Перенос даты! Оказывается, Дон Кинг прислал письмо в администрацию Президента Республики Беларусь с просьбой — дайте денег. Причем сумма значительно превышала реальную стоимость шоу и цифры в контрактах боксеров. Вдобавок он требовал — предоставьте арену, телевизионную съемку и тогда будет у вас чемпион мира. Позже выяснилось, что точно такое же письмо он направил... президенту Венесуэлы. За один бой хотел две страны поиметь, — рассказал Капля.

— В конечном счете Дон Кинг обвинил лично вас в срыве боя?

— Поняв, что с этих белорусов ничего не поимеешь — Кинг спустил подготовку на тормоза. Он объявил Романову, что в срыве поединка за титул чемпиона мира виноват менеджмент боксера. Пришлось серьезных адвокатов нанимать, чтобы расторгнуть контракт с Дон Кингом. Конечно же, эта история сказалась на наших отношениях с Юрой. Принцип разделяй и властвуй сработал, через некоторое время Романов уехал в Америку.

Романов за карьеру провел 26 боев, одержав 23 победы и потерпев 3 поражения.