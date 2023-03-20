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Оскар Де Ла Хойя: «Сауль Альварес никогда не победит Дмитрия Бивола»

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя уверен, что абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу (58-2) нужно отказаться от реванша с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0).

«Послушайте, стили делают бои, и я всегда говорил, что стиль Канело никогда не победит стиль Бивола. Это написано на камне», — сказал Де Ла Хойя в интервью DAZN Boxing Show о матче-реванше между Альваресом и Биволом.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Дмитрий Бивол
Оскар Де Ла Хойя
Сауль Альварес
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