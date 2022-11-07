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Сегодня, 09:28

Энтони Джошуа попросил Машьянова стать его тренером

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) после боя чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0) и Хильберто Рамиреса (44-1) давал интервью YouTube-каналу Behind The Gloves. Когда он увидел тренера Бивола Геннадия Машьянова, то попросил сделать с ним фотографию.

«Тренер! Я могу с вами сфотографироваться? Это отличный наставник. Мы все смотрим на бойцов, но забываем о тренерах. Это мозг. Вы будете меня тренировать?» — спросил британский супертяжеловес, на что Машьянов ответил: «Тогда ты будешь чемпионом».

Джошуа в прошлом бою проиграл Александру Усику (20-0) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Бокс
Энтони Джошуа
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