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Карл Фроч назвал трех величайших боксеров в истории

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч (33-2) считает, что экс-чемпион мира в полусредней и средней весовых категориях Шугар Рэй Робинсон (174-19), экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) и бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-9) могут считаться величайшими боксерами в истории.

«Шугар Рэй Робинсон… Вот это был боец! — сказал Фроч Boxing Social. — В те времена боксеры дрались по 15 раундов в маленьких перчатках, а рефери давал им драться, даже когда единственное, что их держало, — это нижний канат. Тебе могли проломить голову, но рефери никак бы на это не реагировал, пока ты не окажешься на полу. Тяжело сравнивать бойцов той эры с легендами современного бокса.

Если же говорить о нашей эпохе, нужно сказать о Флойде Мейвезере. Он один из лучших, если не самый лучший, в истории. Также можно вспомнить о Рое Джонсе-младшем. Он, наверное, единственный боксер в истории, по которому весь раунд не могли попасть. Когда он еще не растерял свою скорость, мало кому удавалось зацепить его хоть одним ударом. Он был одинаково опасен как во втором среднем, так и в полутяжелом весе. Настоящий феномен. Для меня Рой Джонс опережает даже Флойда Мейвезера».

Мейвезер завершил карьеру на профессиональном ринге в 2017 году, когда победил экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6). Джонс следующий бой проведет против экс-чемпиона UFC в легком весе Энтони Петтиса (25-14) 1 апреля.

Бокс
Карл Фроч
Рой Джонс
Флойд Мейвезер-младший
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