Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Игры
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 14:48

Тони Белью назвал величайшего боксера в истории: «Он был Тайсоном и Ломаченко в одном лице»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью (30-3) считает, что бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) — величайший боксер в истории.

«Рой Джонс — величайший боец в истории. Он мой герой. В юности я боготворил его. Я никогда не видел бойца, настолько крутого как в нападении, так и в защите. Никогда. Он был Ломаченко и Тайсоном в одном лице. Этот парень обладал лучшими аспектами других бойцов. На ринге он мог делать все», — сказал Белью в интервью Seconds Out.

Джонс в прошлом бою проиграл экс-чемпиону UFC в легком весе Энтони Петтису решением большинства судей (76-76, 77-75, 78-74). Бой состоялся на турнире Gamebred Boxing 4 в Милуоки, США.

Бокс
Рой Джонс
0
Читайте также
Рублев победил американца Фритца и вышел в финал турнира ATP в Монте-Карло
The Athletic: Овечкин, Капризов и Сорокин — MVP своих клубов в сезоне НХЛ
12 боевиков ВСУ сдались в плен четырем сотрудникам ЧВК «Вагнер»
Стало известно об изнасиловании найденной мертвой в Тихвине школьницы
Умер актер фильма «Обитаемый остров» Юрий Ашихмин
В Польше возмутились пролетающими над страной самолетами с россиянами
Популярное видео
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Ян Блахович — Магомед Анкалаев: видеообзор боя UFC 282
Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон: видеообзор боя UFC 282
Брайс Митчелл — Илия Топурия: видеообзор боя UFC 282
Тай Туиваса — Сергей Павлович: видеообзор боя UFC on ESPN 42
Исраэль Адесанья — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 281
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дмитрий Бивол: «Я не собираюсь ждать Альвареса»
Новости
RSS RSS
Все новости