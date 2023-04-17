Тони Белью назвал величайшего боксера в истории: «Он был Тайсоном и Ломаченко в одном лице»

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью (30-3) считает, что бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) — величайший боксер в истории.

«Рой Джонс — величайший боец в истории. Он мой герой. В юности я боготворил его. Я никогда не видел бойца, настолько крутого как в нападении, так и в защите. Никогда. Он был Ломаченко и Тайсоном в одном лице. Этот парень обладал лучшими аспектами других бойцов. На ринге он мог делать все», — сказал Белью в интервью Seconds Out.

Джонс в прошлом бою проиграл экс-чемпиону UFC в легком весе Энтони Петтису решением большинства судей (76-76, 77-75, 78-74). Бой состоялся на турнире Gamebred Boxing 4 в Милуоки, США.