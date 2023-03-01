Гассиев о бое с Балогуном: «Настраиваюсь очень серьезно, недооценивать его нельзя»

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев прокомментировал предстоящий поединок против непобежденного американца Майка Балогуна. Их бой пройдет 3 марта в Армении.

«Недооценивать его ни в коем случае нельзя. Потому что, я думаю, он мотивирован и сюда приехал только за победой.

Мы долго готовились к этому поединку. Жду хороший бой. Соперник опытный, без поражений. Хоть и возрастной, но я на него настраиваюсь очень серьезно», — цитирует россиянина РЕН ТВ.

29-летний Гассиев одержал 29 побед в 30 поединках. В активе 39-летнего Балогуна 20 побед, 16 из них он одержал досрочно.