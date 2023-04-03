Василий Ломаченко: «Я не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге»

Экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (17-2) считает, что он остается непобежденным бойцом.

«В моем представлении, я не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. Поэтому я очень хорошо сплю. Непобежденный ли я? Да. В моем понимании — да, — сказал Ломаченко в интервью Fight Hub. — Как я проиграл Салидо? Я намного лучше него. Такая же ситуация с [Теофимо] Лопесом. Я не чувствовал, что проиграл тот бой.

Моя цель — четыре пояса, это мой последний шанс. Все знают, что, если я проиграю, Хейни перейдет в более тяжелую весовую категорию, потому что он слишком большой для легкого дивизиона».

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0) и Ломаченко встретятся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США. На кону будут титулы чемпиона по версиям WBC, WBA, WBO и IBF в легком весе.