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Сегодня, 08:58

Джордж Камбосос планирует подраться с Ломаченко в Австралии

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-1) заявил, что следующий бой может провести против Василия Ломаченко (17-3).

«У него (Ломаченко. — Прим."СЭ») должен быть запланирован большой, большой бой на стадионе в Австралии против Камбососа, как мы и планировали изначально. Пусть поправляется, пусть возвращается домой", — сказал Камбосос Fight Hub.

Камбосос в прошлом бою проиграл Девину Хейни (30-0) единогласным решением судей (119-109, 118-110 и 118-110). Бой состоялся 15 октября на арене «Род Лейвер» в Мельбурне, Австралия.

Бокс
Василий Ломаченко
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