Экс-чемпион мира по версии WBC оценил шансы Гассиева в бою с Джонсоном

Бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд оценил шансы Мурата Гассиева в поединке за титул чемпиона мира по версии WBA International против американца Кевина Джонсон в супертяжелом весе.

«Главное событие, самое главное ожидание — увидеть Мурата в ринге. Мы все видим его физическую форму по соцсетям, которые он выкладывает. Конечно, он стал крупнее мощнее, и, по сути, стал настоящим супертяжеловесом», — заявил Дрозд в интервью телеканалу «РЕН ТВ».

По мнению бывшего чемпиона мира, у Гассиева есть преимущество в ударной силе.

«Безусловно, Мурат может и готов претендовать на самые высокие места в этом дивизионе. Главное, чтобы его не беспокоили травмы», — отметил экс-чемпион мира по боксу.

Поединок состоится 31 октября в Сочи.