Роман Кармазин: «Бивол включил ноги, и Альвареса не стало. Школа бокса раскатала Альвареса, как пацана»

Экс-чемпион мира по версии IBF в 1-м среднем весе Роман Кармазин считает, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) сводил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-2) в школу бокса.

«Дима включил ноги, и Альвареса не стало, — отметил Кармазин в интервью «СЭ». — Ноги — это главное. Дима преподал урок школы. Школа бокса победила силу и мощь. Школа бокса раскатала Альвареса, как пацана. У судей даже сомнений не стало. Как бы они не хотели натянуть в пользу Альвареса, они не смогли это сделать. Альварес был медленный и бессильный. Весовая сказалась. Давайте на вас повесим лишние 20 кг, попробуйте подвигаться быстро. Бивол — настоящий, не искусственный, не наевшийся полутяжеловес. Он родился и вырос в этом весе. Альварес родился и вырос средневесом, а сейчас стал полутяжем. Он искусственно наел. Он кричал, что выйдет с Бетербиевым, потом с Усиком. Это глупо. Так не бывает. В бою Дима серийно работал, так и надо. Молодец тренер. В реванше все будет то же самое. Даже если Альварес прибавит, этого не хватит, чтобы нокаутировать Диму. Он маленький. Ему надо опускаться».

Также Кармазин считает, что Биволу будет гораздо сложнее драться с чемпионом WBC и IBF в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (17-0), чем с Альваресом.

«С Бетербиевым Диме будет сложнее, — сказал Кармазин. — У того и у другого есть школа бокса. Сильная школа бокса. За плечами у них большой любительский стаж. Бивол все равно намного техничнее, чем Бетербиев. Но у Бетербиева есть плюша очень большая. Бьет очень сильно и держит удар».

Кроме того, Кармазин уверен, что победа Бивола над первым номером рейтинга боксеров вне зависимости от категории по версии издания The Ring является главной победой в истории российского бокса.

«Я думаю, что это главная победа в истории российского бокса, — подчеркнул Кармазин. — На сегодняшний момент. Костя Цзю очень много в свое время сделал, но там его не подпускали, далеко он был до первого номера в рейтинге. А Дима выиграл первого номера, понимаете? Такого никогда не было. Для России это огромный успех».