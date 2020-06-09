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Экс-чемпион мира по боксу объявил о переходе в ММА

16:21
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Экс-чемпион мира в среднем весе по версии WBA 36-летний француз Хассан Ндам Нжикам (37-5) принял решение продолжить свою спортивную карьеру не в боксе, а в ММА. Он подписал контракт с местным промоушеном Ares FC, сообщает MMA Junkie.

Нжикам проиграл 3 из 4 последних поединков: досрочно Каллуму Смиту из Британии и Риоте Мурате из Японии, а также решением судей Федору Чудинову из России.

Дважды участвовал в Олимпийских играх от сборной Камеруна, но покидал турниры на ранних этапах.

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