Егор Мехонцев – о смерти Дадашева: "Ответственность за его жизнь во время боя несли секунданты и судья"

Олимпийский чемпион Егор Мехонцев прокомментировал "СЭ" смерть российского боксера Максима Дадашева. 28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Субриэлем Матиасом в прошедшую субботу .

В связи с отеком мозга ему провели трепанацию черепа, ввели в медикаментозную кому, после чего он скончался

– Тяжело что-то говорить. Я его хорошо знал, мы вместе тренировались. Не сказать, что были друзьями, но состояли в одной боксерской семье. Ужас какой. Я думал все обойдется.

– Он ведь хотел продолжить бой.

– Знаю, что хотел. Но боя не смотрел, его не транслировали. По слухам знаю, что произошло. Не могу сказать, потому что не видел момента, ему стало плохо до 11-го раунда, чтобы можно было остановить бой. Ведь, это же голова, а там, как оказалось, было кровоизлияние, отек. Мы не видим, что может происходить внутри нее. Внешне она может быть целой.

– Зачем надо было рисковать жизнью?

– Боксер не знает, что с ним происходит. Он находится в состоянии стресса. Зачастую ты приходишь с боя, смотришься в зеркало, а у тебя синяк или рассечение. Но ты его не видишь, потому что адреналин притупляет боль. Кто сможет остановить и повлиять на него? Либо секунданты, которые опекают и несут ответственность за его жизнь и здоровье, либо судья. Секунданты только в 11-м раунде поняли, что ему плохо, что нужно остановить бой.

– Каким вы запомните Дадашева?

– Очень положительный парень. Он сам из Дагестана и уважительно относился к старшим. Как кавказский ребенок. Максим не был эмоциональным, скорее сдержанным. Я на шесть лет старше, а он с таким уважением общался со мной. Конечно, он как все боксеры, был не без чувства юмора, очень веселым и достойным молодым человеком. Мне искреннее его жаль. Потеряли такого мужчину. (Арман Мкртчян)

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