Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Бокс   //    Профессиональный

Эдуард Трояновский: «Мои дальнейшие планы зависят от промоуторов»

17 ноября 2019, 15:25
Эдуард Трояновский со своей мамой. Фото Пресс-служба турнира
Эдуард Трояновский со своей мамой. Фото Пресс-служба турнира

14 ноября в Санкт-Петербурге состоялось боксерское шоу «Короли нокаутов», главным событием которого стал бой экс-чемпиона мира, россиянина Эдуарда Трояновского с чехом Йозефом Заградником. 10-раундовое противостояние завершилось победой по очкам Трояновского.

«Была тактика не пропустить справа удар, который Заградник хотел нанести. В целом по результату хочу сказать, что мечта побоксировать в Питере сбылась. Очень замечательная здесь атмосфера, мне вообще нравится город на Неве. Когда приезжал в 2006-2007 годах, то запомнился холод, мрак и сырость. Сейчас же город качественно поменялся в лучшую сторону. Что касается моих изменений после боя, то в планах у меня отдохнуть и побыть с семьей. Дальнейшее будет зависеть от промоуторов», — заявил Трояновский.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир