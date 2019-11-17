Эдуард Трояновский: «Мои дальнейшие планы зависят от промоуторов»

14 ноября в Санкт-Петербурге состоялось боксерское шоу «Короли нокаутов», главным событием которого стал бой экс-чемпиона мира, россиянина Эдуарда Трояновского с чехом Йозефом Заградником. 10-раундовое противостояние завершилось победой по очкам Трояновского.

«Была тактика не пропустить справа удар, который Заградник хотел нанести. В целом по результату хочу сказать, что мечта побоксировать в Питере сбылась. Очень замечательная здесь атмосфера, мне вообще нравится город на Неве. Когда приезжал в 2006-2007 годах, то запомнился холод, мрак и сырость. Сейчас же город качественно поменялся в лучшую сторону. Что касается моих изменений после боя, то в планах у меня отдохнуть и побыть с семьей. Дальнейшее будет зависеть от промоуторов», — заявил Трояновский.