Эдуард Трояновский и Йозеф Заградник прошли процедуру взвешивания

В среду в городе на Неве прошла официальная процедура взвешивания участников боксерского шоу «Короли Нокаутов». Эдуард Трояновский показал вес 63,15 кг, Йозеф Заградник — 63,3 кг. На кону поединка будет стоять чемпионский пояс Евразийской федерации профессионального бокса (EPB).

Среди гостей на взвешивании присутствовал экс-чемпион мира в тяжелом весе Руслан Чагаев, который подготовил Фатиму Дудиеву к завтрашнему бою с полячкой Доротой Норек.

— Это бокс и здесь все возможно, нокауты — не самое главное. Главное, чтобы боксеры показали красивый и честный бокс, который бы нравился зрителям. Надеюсь, завтра мы его увидим, — отметил «Белый Тайсон».

Ринг-анонсером предстоящего шоу выступит «голос» европейского бокса, победитель конкурса Matchroom & Sky Sports Boxing Show MC Academy Бен Эдвардс. Со-ведущим выступит популярный ведущий шоу «Подъемники» на «Нашем Радио» Александр Бон. Мероприятие будет пропитано электронной музыкой диджея Ивана Рудыка.

Всего в программе боксерского вечера «Короли Нокаутов» запланировано 10 боев:

Бой за титул Европейского Боксерского Парламента (ЕBP)

Первый легкий вес: Эдуард Трояновский (Россия) (27-2-0) — Йозеф Заградник (Чехия) (11-3-0)

Бой за титул чемпиона мира Всемирной Боксерской Организации, юниоры (WBO)

Полутяжелый вес: Батал Чежия (Россия/ Абхазия) (9-0-0) — Джамал Усманов (Украина) (5-0-0)

Бой за титул Континентального чемпиона Всемирной Боксерской Организации

Легкий вес: Ильнур Самедов (Россия) (9-1-0) — Айртон Осмар Гименес (8-0-0)

Легчайший вес: Фатима Дудиева (Россия) (5-0-0) — Дорота Норек (Польша) (4-0-0)

Полутяжелый вес: Арсен Азиев (Россия) (11-0-0) — Пабло Мендоса (Никарагуа) (9-2-0)

Средний вес: Юрий Майдаков (Украина) (1-0-0) — Карен Аветисян (Россия) (9-29-4)

Второй средний вес: Дмитро Майдаков (Украина) (1-0-0) — Александр Ильин (Россия) (1-2-0)

Полутяжелый вес: Александр Шитий (Украина) (1-0-0) — Артыш Лопсан (1-0-0)

Первый тяжелый вес: Александр Пилипчук (Украина) (дебют) — Александр Карпик (дебют)

Полутяжелый вес: Давид Вешагури (2-0-0); Сергей Белошапкин (10-33-1)