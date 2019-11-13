Эдуард Трояновский и Йозеф Заградник прошли процедуру взвешивания
В среду в городе на Неве прошла официальная процедура взвешивания участников боксерского шоу «Короли Нокаутов». Эдуард Трояновский показал вес 63,15 кг, Йозеф Заградник — 63,3 кг. На кону поединка будет стоять чемпионский пояс Евразийской федерации профессионального бокса (EPB).
Среди гостей на взвешивании присутствовал экс-чемпион мира в тяжелом весе Руслан Чагаев, который подготовил Фатиму Дудиеву к завтрашнему бою с полячкой Доротой Норек.
— Это бокс и здесь все возможно, нокауты — не самое главное. Главное, чтобы боксеры показали красивый и честный бокс, который бы нравился зрителям. Надеюсь, завтра мы его увидим, — отметил «Белый Тайсон».
Ринг-анонсером предстоящего шоу выступит «голос» европейского бокса, победитель конкурса Matchroom & Sky Sports Boxing Show MC Academy Бен Эдвардс. Со-ведущим выступит популярный ведущий шоу «Подъемники» на «Нашем Радио» Александр Бон. Мероприятие будет пропитано электронной музыкой диджея Ивана Рудыка.
Всего в программе боксерского вечера «Короли Нокаутов» запланировано 10 боев:
Бой за титул Европейского Боксерского Парламента (ЕBP)
Первый легкий вес: Эдуард Трояновский (Россия) (27-2-0) — Йозеф Заградник (Чехия) (11-3-0)
Бой за титул чемпиона мира Всемирной Боксерской Организации, юниоры (WBO)
Полутяжелый вес: Батал Чежия (Россия/ Абхазия) (9-0-0) — Джамал Усманов (Украина) (5-0-0)
Бой за титул Континентального чемпиона Всемирной Боксерской Организации
Легкий вес: Ильнур Самедов (Россия) (9-1-0) — Айртон Осмар Гименес (8-0-0)
Легчайший вес: Фатима Дудиева (Россия) (5-0-0) — Дорота Норек (Польша) (4-0-0)
Полутяжелый вес: Арсен Азиев (Россия) (11-0-0) — Пабло Мендоса (Никарагуа) (9-2-0)
Средний вес: Юрий Майдаков (Украина) (1-0-0) — Карен Аветисян (Россия) (9-29-4)
Второй средний вес: Дмитро Майдаков (Украина) (1-0-0) — Александр Ильин (Россия) (1-2-0)
Полутяжелый вес: Александр Шитий (Украина) (1-0-0) — Артыш Лопсан (1-0-0)
Первый тяжелый вес: Александр Пилипчук (Украина) (дебют) — Александр Карпик (дебют)
Полутяжелый вес: Давид Вешагури (2-0-0); Сергей Белошапкин (10-33-1)