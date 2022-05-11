Эдгард Запашный назвал бой Мейвезера и Мура мастер-классом для спортсменов

Дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что бой Флойда Мейвезера и Дона Мура станет мастер-классом для всех любителей бокса и спортсменов.

«К этому бою можно относиться как к мастер-классу, если вы любите бокс и хотите посмотреть на красивую технику, почерпнуть для себя боксерские приемы. Любая карта может быть разыграна. Это не бокс, это шоу», — приводит слова Запашного РЕН ТВ.

Запашный считает, что нельзя говорить, что Мейвезер сейчас честно дерется на ринге.

«К этому поединку я серьезно не отношусь, потому что после того как Мейвезер объявил об окончании карьеры, он провел большое количество боев, но ни разу не сказал, что он вернулся на ринг. После его боя с блогером Логаном Полом говорить о том, что Мейвезер стал честно драться на ринге, уже не приходится», — отметил дрессировщик.

У 45-летнего Мейвезера 50 побед (27 нокаутом) в 50 поединках в профессиональном боксе. У 42-летнего Мура 18 побед (12 нокаутом) и 1 ничья в профессиональной карьере.

14 мая Флойд Мейвезер проведет бой против Дона Мура на турнире Global Titans. РЕН ТВ и YouTube-канал «Ушатайка» покажут его в прямом эфире, начало трансляции — в 22.00 (мск).