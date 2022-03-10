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Сегодня, 18:30

Эдди Хирн считает, что Уайт нокаутирует Фьюри в 11 раунде

Давид Хачатрян

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что Тайсон Фьюри (31-0) упадет в нокаут в 11 раунде, когда Диллиан Уайт (28-2) нанесет ему левый боковой.

«Уайт не упадет в нокаут, — заявил Хирн в интервью DAZN. — Думаю, что Фьюри не обладает таким ударом, чтобы нокаутировать Уайта. Когда они обменяются левыми боковыми, Фьюри уснет. Это произойдет в 11 раунде».

Ранее Хирн утверждал, что Фьюри выглядит фаворитом и является лучшим супертяжеловесом мира, но бывает небрежным в бою. «Я верю, что для Уайта это будет тяжелый бой, но он может выиграть Фьюри», — говорил Хирн в интервью Fight Stars TV.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Фьюри и обязательный претендент и временный чемпион WBC Уайт выйдут на ринг 23 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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