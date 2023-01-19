Эдди Хирн рассказал, при каких условиях Бивол подерется с Бетербиевым

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) сперва проведет матч-реванш с чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (58-2), а затем встретится с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (18-0).

«Канело Альварес, если все пройдет идеально, вернется в мае, хотя неправильно называть это возвращением, — отметил Хирн iFL TV. — Я считаю, он будет драться с обязательным претендентом Джоном Райдером, временным чемпионом мира. Этот бой состоится либо в США, либо в Великобритании, либо на Ближнем Востоке.

И затем я готов дать голову на отсечение, что Канело Альварес подерется с Биволом за титулы во втором среднем весе. Предстоит много работы, но Бивол готов принять вызов. Для Дмитрия на первом месте — это наследие. Если он победит Канело Альвареса, то сразится за абсолюта в полутяжелом с Артуром Бетербиевым».

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Бетербиев подерется с Энтони Ярдом (22-2) 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.