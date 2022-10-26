Эдди Хирн рассказал, как Бенавидесу получить бой с Альваресом

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что бывший двукратный чемпион мира во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (26-0) может получить бой с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (58-2) в том случае, если победит бывшего чемпиона мира во втором среднем весе Калеба Планта (22-1).

«Бенавидес против Планта — это громкий бой. Но я не верю, что они подерутся, — сказал Хирн на шоу DAZN. — Если Бенавидес хочет драться с Канело, то пусть встретится с Плантом. Он должен заявить о себе, чтобы все были от него в восторге».

Бенавидес в прошлом бою одолел Давида Лемье (43-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 21 мая на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.