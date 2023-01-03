Эдди Хирн раскрыл план Энтони Джошуа на 2023 год

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что в 2023-м экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) может провести три боя.

«Энтони в отличном расположении духа, — сказах Хирн DAZN. — Он начнет тренировочный сбор на этой неделе. Сейчас наш план — перестроить Энтони. Он должен стать трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе. Конечно, легко читать Twitter и слушать людей, которые говорят ему провести следующий бой против Деонтея Уайлдера. У Энтони должен быть правильный план. Правильный план — это выступить против бойца из топ-15, летом провести бой против Диллиана Уайта, а к концу 2023-го устроить мегабой с Деонтеем Уайлдером или Тайсоном Фьюри».

Джошуа проиграл Александру Усику (20-0) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.