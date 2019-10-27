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Эдди Хирн — про Энди Руиса: «Он выглядит как бочка»

17:35
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Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн сомневается в том, что чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис сбрасывает вес перед реваншем, сообщает Talk Sport.

«Не думаю, что Руис похудел, — приводит слова Хирна Talk Sport. — Он выглядит как бочка. Мне кажется, что он даже тяжелее, чем до этого.

В Instagram есть фотография, на которой Энди наклоняется вперед. Это же старый трюк, чтобы визуально уменьшить размер живота. Поэтому может показаться, что Руис немного похудел.

2 июня 30-летний Руис нокаутировал 30-летний Джошуа в седьмом раунде поединка за звание чемпиона в тяжелом весе и получил чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии.

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