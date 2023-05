Эдди Хирн подтвердил, что саудовцы готовы провести бой Джошуа и Уайлдера

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что представители Саудовской Аравии готовы организовать бой между бывшим чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) и экс-чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (43-2).

«Я общался с ними [саудовцами] две недели назад, и они настроены серьезно, — сказал Хирн в интервью The Fight Is Right. — Я знаю, что говорю, потому что я провел с ними два громких боя. Насколько я понимаю, они общались с Уайлдером, и все прошло хорошо. Если саудовцы не смогут провести бой Фьюри и Усика, они устроят бой Эй Джея с Уайлдером. Эй Джей уже сказал мне, что без проблем подерется с Уайлдером».

Джошуа победил Джермейна Франклина (21-2) единогласным решением судей (118-111, 117-111, 117-111). Бой состоялся 1 апреля на The O2 Arena в Лондоне, Великобритания.

Уайлдер в прошлом бою нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.