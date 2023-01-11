Эдди Хирн: «Энтони Джошуа подерется 1 апреля в Лондоне»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн подтвердил, что экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) нашел себе нового тренера и отправился на сборы в США.

«Я знаю, кто новый тренер Эй Джея, — сказал Хирн в интервью DAZN. — Но об этом должен объявить боец. Эй Джей будет тренироваться в Америке, его лагерь начнется на следующей неделе. Я доволен его новым тренером, и я счастлив, что Эй Джей вновь чувствует себя комфортно, он заряжен мотивацией. В Великобритании ему не дают прохода, так что в Америке все будет по-другому. Я считаю, что это пойдет ему на пользу и он вернется с новыми силами».

Также Хирн рассказал, что Джошуа проведет свой следующий бой весной: «1 апреля — наша дата. Лондон. Я еще пройдусь по окончательному списку соперников. Но уже почти все готово».

Джошуа проиграл Александру Усику (20-0) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.