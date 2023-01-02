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Эдди Хирн: «Сауль Альварес против Бивола — это бой года»

Эдди Хирн назвал поединок Альвареса и Бивола боем года
Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн назвал поединок абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (58-2) и чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0) боем года.

«Бой года? Канело против Бивола, — сказал Хирн Matchroom Boxing. — Оглядываясь назад, я думаю: «Почему никто не давал Биволу шансов? Почему Канело хотел с ним драться?» Тогда ко мне приходит ответ — потому что Канело хочет испытаний. Он стал абсолютным чемпионом во втором среднем весе и хотел бросить вызов самому себе. Кажется, он откусил больше, чем мог переживать.

Бивола долгое время считали талантливым бойцом, который находится в тени и ждет своей возможности. Как только он получил эту возможность, он тут же потряс мир. Он побил парня, который считался лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории. С этого момента его карьера взлетела вверх».

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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