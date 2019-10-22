Эдди Хирн готов рассмотреть сотрудничество в случае победы Трояновского

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский готов претендовать на титул чемпиона мира. Об этом рассказал промоутер 39-летнего россиянина в Ньюкасле на шоу британского промоутера Эдди Хирна.

— У Хирна и Трояновского возникло полное взаимопонимание, — приводит слова промоутера Ала Сиесты пресс-служба турнира. — Он сказал, что будет смотреть как сложится бой с Заградником, заверил, что если с Божьей помощью Эдуард выиграет, то сотрудничество состоится.

Мы сидели в рингсайд на бою Льюиса Ритсона и Робби Дэвиса-младшего. Эдуард сказал мне, что очень хотел бы драться с победителем этой пары и снова войти в элиту, чтобы выступать на топовом уровне и в конце концов претендовать на титул чемпиона мира если представится такая возможность.

14 ноября 2019 в Санкт Петербурге состоится международное боксерское шоу «Короли Нокаутов». В главном бою программы Трояновский (27 побед, 24 нокаута, 2 поражения) выйдет против чеха Йозефа Заградника (11 побед, 6 нокаутов, 3 поражения).