Эдди Хирн: «Если Джошуа проиграет третий раз подряд, все кончено»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) находится на поворотном этапе карьеры.

«Я на самом деле взволнован следующим боем Эй Джея, — отметил Хирн в интервью iFL TV. — Если он проиграет в апреле, то все кончено. Это было бы третье поражение подряд. Но доминирующее выступление и нокаут заставят его сказать: «Я вернулся, детка». Жду не дождусь его боя, потому что он прижат к стенке. Это один из лучших моментов в карьере Эй Джея. Не могу сказать, сразится ли он когда-нибудь с Усиком в третий раз».

Джошуа проиграл Александру Усику (20-0) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022 года в Джидде (Саудовская Аравия).

В апреле Джошуа должен подраться с непобежденным Демси Маккином.