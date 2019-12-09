Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн пообещал, что команда британского боксера не будет тянуть с решением по поводу следующего оппонента.

— Нам нужно довольно быстро принять решение, поскольку очевидно, что на нас налетят стервятники, — цитирует Хирна Sky Sports. — Но я никого не виню. Мне нужно поговорить с IBF и WBO, чтобы выяснить, кто будет первым.

Похоже, что это будет IBF, но мы подождем официального подтверждения. Джошуа продолжит удерживать пояса. Мне кажется, что он подерется с Пулевым, а потом — с Усиком.

Джошуа вернул титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе в реванше с Энди Руисом. WBO и IBF уже подобрали для него обязательных претендентов — Александра Усика и Кубрата Пулева соответственно.