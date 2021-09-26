Эдди Херн: «Сразу после боя Энтони сказал мне: «Я выиграю реванш»»

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Херн рассказал о самочувствии боксера после поражения Александру Усику.

«Это было среднее выступления от Эй Джея, лучшим сегодня был Александр Усик, — говорит Херн в интервью Sky Boxing. — Энтони морально уничтожен, но уже говорит о возобновлении тренировок. В понедельник он хочет вернуться в зал. Сразу же в раздевалке он сказал мне: «Я выиграю реванш. Я выиграю реванш».

Энтони нужно будет произвести изменения, если он будет таким же, как сегодня, то проиграет опять. Но он станет сильнее, поверьте мне. Он любит бокс. Бокс спас его, сделал его. Но в любом случае, наши поздравления Александру Усику — он теперь объединенный чемпион мира».

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением и стал чемпионом мира в тяжелом весе по четырем версиям: WBA, IBF, WBO, IBO.