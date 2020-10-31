Дзукаев победил Джураева единогласным решением судей на вечере бокса в Сочи

В первом бою предварительного карда вечера бокса в Сочи россиянин Давид Дзукаев по очкам победил Фарруха Джураева из Узбекистана в весовой категории до 79,4 кг.

Это третья победа в трех поединках у Дзукаева на профессиональном ринге, первые две были добыты нокаутом.

РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и ведет эксклюзивную трансляцию главных боев. В главном поединке вечера экс-чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев встретится с албанцем Нури Сефери. Это будет дебют «Железного осетина» в супертяжелом весе.

Прямую онлайн-трансляцию вечера бокса в Сочи можно смотреть здесь.